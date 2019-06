Mercedes manté el domini i Hamilton aconsegueix la «pole» en el GP de França

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) ha aconseguit aquest dissabte la 'pole position' en el Gran Premi de França, vuitena cita del Campionat del Món de Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) sortirà des de la sisena posició, just per davant de l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari).



Hamilton, que lidera còmodament la classificació general del Mundial, va signar un millor temps d'1.28.448 en la tercera tanda, sent el nou rècord del renovat circuit Paul Ricard. Així, es va imposar al seu company d'escuderia, el finlandès Valtteri Bottas, i al monegasc Charles Leclerc (Ferrari), tercer classificat.