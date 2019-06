La gran nit d'Andreu Plaza

El Barça va celebrar ahir, l'endemà de perdre l'ACB, la Lliga de futbol sala. Un gran èxit que posa punt i final a una temporada històrica, en la qual aquesta secció s'ha apuntat el triplet (Lliga, Copa d'Espanya i Copa del Rei), amb l'entrenador gironí Andreu Plaza a la banqueta. Els blaugranes es van desfer d'ElPozo Múrcia (3-2) en el cinquè i definitiu partit de la final del play-off, disputat en un Palau Blaugrana entregat, gràcies als gols d'Esquerdinha i Sergio Lozano, que va signar, aquest últim, un doblet i va resultar decisiu. Tot i que al final els visitants van retallar distàncies, el Barça mai va veure perillar la victòria.

El conjunt d'Andreu Plaza ha tornat a guanyar una Lliga sis anys després. Els culers, tot i tenir la sèrie en contra (1-2) al final del tercer partit, van saber refer-se i aprofitar el seu encert a Múrcia per empatar l'eliminatòria i solucionar-la ahir davant més de 6.000 espectadors. El Barça va ser letal per als murcians, valents però ineficaços.

Esquerdinha va ser l'encarregat d'inaugurar el marcador amb una estranya rematada dins l'àrea. Amb l'1-0 es va arribar al descans i a la represa el Barça hi va posar una marxa més. La gran responsabilitat va ser de Sergio Lozano, que es va posar l'equip a l'esquena per confirmar la victòria i el títol amb un doblet de categoria.

Va ser llavors, amb el 3-0 i a falta de vuit minuts per al final, quan ElPozo Múrcia va optar pel porter-jugador per tancar els catalans al seu camp. Amb Àlex en aquesta figura, només un miracle podria haver canviat el guió d'una final que estava pintada de color blau i grana, per molt que Andresito retallés distàncies a cinc minuts per a la conclusió i fins i tot fes el 3-2 a tres segons del final, que tampoc servia per a res als murcians. Va ser una gran nit per al Barça i el tècnic gironí Andreu Plaza, que s'apunta un èxit històric. El d'ahir és el quart triplet del futbol sala blaugrana, que recupera l'hegemonia després de sis anys sense Lliga.