Marc Mas jugarà el seu quart any en un Olot que continua renovant jugadors

Aquesta setmana està sent més que prolífica a les oficines de l'Olot. Durant la setmana ja s'havien anunciat les renovacions de Xumetra, José Martínez i Carles Mas, i ahir es va anunciar la quarta renovació consecutiva: la de Marc Mas. El davanter silenc ha signat per dues temporades més després de tres anys rendint a gran nivell amb la samarreta vermella. «Estic molt content de formar part de l'Olot durant dos anys més. La veritat és que aquí estic molt a gust i no m'he plantejat marxar en cap moment. Aquest any ens esperen objectius molt bonics i hem d'estar preparats per gaudir-los», valora el killer olotí, que desitja continuar fent gols a l'Olot.

El davanter de Sils va arribar a la Unió Esportiva Olot el curs 2016/17 amb l'equip a Tercera Divisió i va ser una de les peces claus de l'ascens fent 31 gols. De fet, Marc Mas ha estat el gran golejador de l'Olot en les últimes tres campanyes. En el seu primer curs a Segona B en va fer 10 i en aquesta última temporada n'ha fet 7. A priori, i mirant només les dades, pot semblar que l'aportació del davanter de l'Olot ha estat justa en l'últim curs, però Marc Mas és molt més que gols. El silenc és un 9 modern, dels que baixen a actuar com a mitjapunta, dels que reben entre línies, dels que cauen a banda per arrossegar rivals i combinar amb els carrilers i dels que no només marquen gols sinó que els generen.

Amb la no renovació de Marc Cosme amb el conjunt olotí, Marc Mas és l'únic davanter de la plantilla en aquests moments. «Volem un jugador referència perquè hi ha camps com el del Cornellà, el de l'Ebre o el del Llagostera en els quals són necessaris aquests tipus de jugadors», assegurava fa uns dies el director esportiu olotí, Sergi Raset, sobre quin perfil de davanter es buscava com a substitut de Cosme per competir amb Marc Mas o ser un complement del silenc.

Una setmana productiva

La setmana als despatxos de l'Olot ha estat d'allò més generosa, després dels anuncis de Xumetra, José Martinez, Carles Mas i Marc Mas. Fins al moment, Raúl Garrido ja té confirmats 15 homes. Als quatre esmentats, cal afegir-hi els noms de Pol Ballesté, Blázquez, Chavarría, Aspar, Arumí, Eloi Amagat, Masó, Hèctor Simón, Pedro, Alfredo i Roger Barnils, lesionat de llarga durada en la que és, sense cap mena de dubte, la pitjor notícia de l'estiu per als de la Garrotxa. Barnils es va trencar els lligaments creuats i el temps estimat de baixa oscil·larà entre els quatre i els sis mesos. Un contratemps que ningú esperava i que obligarà a tenir-ho en compte en la planificació del curs.