Messi i l'Argentina es juguen seguir a la Copa Amèrica contra el Qatar

L'Argentina de Messi necessita la victòria contra el Qatar (21 h/DAZN) per mantenir-se viu a la Copa Amèrica. La selecció sud-americana és última del grup, amb un punt, i està empatada amb el Qatar. Amb sis i dos punts hi ha Colòmbia i el Paraguai, que s'enfronten en l'altre duel de la jornada (21 h/DAZN). Argentina té a l'abast la classificació, tot i els mals resultats. Si guanya, només una combinació de set resultats la deixaria fora: l'empat del Brasil i el Perú, la victòria de Veneçuela a Bolívia i que tres equips del grup C -Uruguai, Xile, Equador i el Japó- acabin empatats a sis punts. Si l'Argentina i el Qatar empaten, els de Messi hauran d'esperar al fet que el Paraguai perdi per dos gols de diferència i esperar que el tercer del grup C no aconsegueixi arribar als tres punts. I si l'Argentina perd, quedarà eliminada a la primera ronda. Un cop de tristesa que Messi vol evitar.