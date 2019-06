El Sevilla negocia amb l'Eibar el fitxatge del gironí Joan Jordán

Joan Jordán podria fitxar pel Sevilla en els pròxims dies, després de les negociacions que el conjunt andalús manté amb l'Eibar per la seva incorporació. El migcampista gironí, que acaba contracte l'estiu vinent, ha rebut moltes ofertes aquest estiu, gràcies al seu magnífic rendiment a l'equip de Mendilibar, on ha aconseguit ser un dels pilars indiscutibles. La clàusula de Jordán és de 15 milions, però, segons apuntaven ahir mitjans andalusos, Monchi s'ha plantat en 12, conscient que el vistiplau del futbolista serà suficient tenint en compte que l'any que ve podria sortir a cost zero. Qui també es veurà beneficiat pel traspàs és l'Espanyol, que té estipulat cobrar el 20% del preu, ja que així ho va pactar en la venda a l'Eibar.

Jordán ha rebut també diverses propostes de la Premier League, i els clubs -entre ells, l'Arsenal- estan disposats a pagar la totalitat de la seva clàusula de rescissió. Però Jordán prefereix continuar a Espanya i vestir els colors del Sevilla. Les negociacions, que encara no han finalitzat, haurien d'arribar a bon port i les converses estan succeint amb normalitat. Aquesta setmana podria ser oficial.