El Trail Ulldeter reuneix 1.200 corredors gaudint de l'alta muntanya

El final de les BUFF® MISSIONx3 al Trail Ulldeter ha complert totes les expectatives i ha tancat de manera brillant el circuit amb una participació rècord de 1.200 corredors a Camprodon. La cursa més alpina de Klassmark ha fet gaudir de valent als apassionats dels grans desnivells i ha coronat a Tina Bes i Samuel Dávila com els millors en distància Marathon.

L'estiu ha arrencat amb força i la Vall de Camprodon ha patit la primera fuetada de calor el dia del Trail Ulldeter tot coincidint amb la revetlla de Sant Joan. Les tres distàncies habituals de Klassmark prometien curses apassionants i els corredors s'han encarregat d'oferir el millor espectacle en curses de muntanya.

En la Marathon de 44 quilòmetres i 2.500 metres de desnivell positiu, Samuel Dávila (Inverse Team) ha agafat la directa des de l'inici i ha creuat la meta amb un crono de 4h29'50". La segona posició l'han compartit Genís Zapater (Merell) i Diego Arroyo (AE Matxacuca) amb 4h32'33''. En categoria femenina Tina Bes (Club Trail Running Girona) s'ha apuntat el pòquer de victòries a Ulldeter demostrant una vegada més que en alta muntanya és pràcticament imbatible. Bes ha arribat a Camprodon amb 5h40'44" després d'una gran remuntada. Ona Sociats (Inverse Team) ha estat segona amb 5h44'33" i el podi l'ha tancat la balear Sara Sanante (Mallorca Trail) amb 5h47'17". En la modalitat 3x3 de relleus els millors han estat la tripleta masculina formada per Marc Trasera, José Barros i David Rovira amb 4h17'25'', mentre la mixta, Ivet Figueras, Sergi Aureli Villegas i Ruben Moreno, ha aturat el cronòmetre en 5h22'02".

La distància Trail del 24 quilòmetres i 1.300 metres de desnivell positiu ha estat la més multitudinària i on més emoció hi ha hagut durant tota la temporada. El millor ha estat Jordi Vallès (Blue Motors) amb 2h17'56", seguit de Rubén Hernández (Club Trail Running Girona) amb 2h19'53" i Lluís Aguilà (Fast Competicio) amb 2h20'46". En categoria femenina victòria per Núria Gil amb 2h44'10", flanquejada al podi per Anna Rovira amb 2h47'48" i Caitlin Fielder (Club Trail Running Girona) amb 2h49'35".

A la categoria Express, 13 quilòmetres i 800 metres de desnivell positiu, Arnau Aranda (Inverse Team) s'ha apuntat el triplet i ha tornat a guanyar amb un crono d'1h12'53". Jordi Baixés (Bicicarril) ha estat segon amb 1h14'28" i Pau Torrent (GECA) tercer amb 1h16'04". En l'Express femenina, segon triomf per Airina Guillen (Trail Roc Blanc) amb 1h28'53". Maria Vinyet Noguero (CE Deporunners) amb 1h32'22" i Jenny Arasil (AE Matxacuca) amb 1h32'47" l'han acompanyada al podi.



Camprodon corona als campions del circuit

La temporada de les BUFF® MISSIONx3 ha estat intensa i plena d'emocions però ha arribat l'hora de fer balanç. Una aventura que ha portat els corredors a conèixer la baixa muntanya que abraça el mar al Trail Cap de Creus de Roses, el salvatge Trail Catllaràs a la Pobla de Lillet i els Prats d'alta muntanya del Trail Ulldeter a Camprodon. Un viatge del mar al cel que ha coronat els atletes més regulars de la temporada. En Marathon el millor ha estat Albert Llonch (Grup Muntanya Vall de Camprodon), però la gran revelació de la temporada la trobem en la competició femenina on Ona Sociats (Inverse Team) ha dominat el circuit amb dues victòries i un segon lloc.

El Trail ha viscut una temporada més que emocionant amb Jordi Vallès (Blue Motors) i Ruben Hernández (Club Trail Running Girona) disputant-se els punts en cada cursa. Finalment Vallès ha sortit campió. En categoria femenina Raquel Bosch (Club Trail Running Girona) i Irene Fuertes (HG AML Team) han calcat el guió amb victòria final per la primera.

En l'Express s'ha viscut l'explosió d'Arnau Aranda (Inverse Team), que ha firmat un ple de victòries sense precedents; la millor carta de presentació per a un dels corredors joves amb més futur en el món de les curses de muntanya. Airina Guillen (Trail Roc Blanc) ha estat la reina de les Express en categoria femenina amb dues victòries i un segon lloc.

Les BUFF® MISSIONx3 són el circuit de referència de curses de muntanya per la diversitat de paisatges, terrenys i distàncies a escollir. Ja són 6 les edicions que avalen aquest viatge per les muntanyes de Catalunya i que, el 2020, promet ser encara més espectacular.