Andreu Plaza: «El títol de Lliga és més que merescut»

L'entrenador gironí del Barça de futbol sala, Andreu Plaza, va dir després de coronar-se campió de Lliga en vèncer El Pozo Murcia (3-2), que «el títol és més que merescut». «Crec que no hem sortit bé al partit, hem sortit una mica nerviosos i estàvem una mica espessos a la sortida de la pilota. Ens podia l'ambient», apuntava el preparador blaugrana analitzant el primer tram. Després del gol, els seus jugadors van canviar la imatge i va recalcar el gran paper de Sergio Lozano en la final.

«El punt ens ha tranquil·litzat, l'equip ha fet un pas al capdavant, ens hem tret les pors i les angoixes. L'aportació estel·lar de Sergio Lozano, que s'ha tret dos gols del seu talent particular i s'ha posat l'equip a l'esquena ha estat clau», va assenyalar. Aquest és el tercer títol que aconsegueix el conjunt blaugrana aquest curs malgrat perdre en les semifinals de la UEFA Futsal Cup. «Tornant d'Almaty vam haver de jugar la final de la Copa del Rei. Va ser una decepció, però hem anat construint la mentalitat de l'equip i ens exigim sempre guanyar», va analitzar Andreu Plaza.

Precisament la mentalitat dels jugadors és molt important quan s'ha de jugar una final, i això ho sap l'entrenador. «Estan començant a entendre que cal patir molt per guanyar. Hi ha partits que tenen molta càrrega emocional, com aquesta final o l'últim partit a Múrcia», va declarar, orgullós d'un curs històric.