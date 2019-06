A l'estiu toca guanyar medalla

Marta Xargay i Queralt Casas seran les dues representants gironines a la selecció espanyola de bàsquet que a partir de dijous defensarà el títol que va aconseguir fa dos anys al darrer Europeu. Entre la dotzena de jugadores que ha triat el tècnic Lucas Mondelo també hi serà la veterana base de l'Spar Citylift Girona, Laia Palau. Espanya debutà contra Ucraïna, l'endemà jugarà davant la Gran Bretanya i tancarà la fase de grups diumenge que ve amb Letònia, amfitriona del torneig, juntament amb Sèrbia. La selecció viatja avui a Riga, on quedarà concentrada a l'espera del primer partit.

El primer classificat del grup passarà directament als quarts de final, que es disputaran el dijous 4 de juliol a Belgrad, mentre que els segons i tercers disputaran una eliminatòria prèvia l'1 i 2 de juliol. Les semifinals seran el dissabte 6 mentre que la gran final està programada per al diumenge 7 a les 20.30 hores. Espanya hi vol tornar a ser per defensar una hegemonia en el bàsquet femení mundial que ve de temps i que, sobretot Marta Xargay, ha viscut de ben a prop.

La base gironina ha guanyat una medalla amb la selecció cada estiu des de 2013, això sense comptar les que acumula en categories de promoció. Té dos ors (2013 i 2017) i un bronze (2015) en europeus; una plata (2014) i un bronze (2018) en mundials, i una plata als Jocs de 2016 a Río. L'estiu també és temps d'èxit per a la jugadora de Girona, que pretén seguir ampliant el seu palmarès als seus 28 anys. Per a Queralt Casas, que en té 26, els estius també són sinònim de medalla. Ho van ser en categories de base, i també com a sènior. Amb Espanya ha guanyat l'or europeu de 2013 i el bronze del Mundial de 2018.

Les 12 jugadores que disputaran l'Eurobasket seran Silvia Domínguez, Cristina Ouviña, Laia Palau, Queralt Casas, Anna Cruz, Andrea Vilaró, Maria Pina, Marta Xargay, Tamara Abalde, Laura Gil, Astou Ndour i Laura Nicholls. Els dos últims descarts van ser l'aler Leonor Rodríguez i l'aler-pivot gironina Georgina Bahí. Abans també havien caigut de la concentració la nova jugadora de l'Spar Citylift Girona, María Araújo, i Nogaye Lo.

Aquests dies una altra jugadora de l'equip gironí, Núria Martínez, ha estat disputant amb la selecció espanyola la Copa del món de 3x3. Dissabte van quedar eliminades, a les portes de les semifinals, per Hongria a la pròrroga. Xargay, Casas i Palau buscaran millor fortuna a partir de dijous.