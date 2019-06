Albert Sàbat, el primer reforç del Bàsquet Girona

Albert Sàbat Vilà (Llagostera, 1985) és la primera incorporació de la primera plantilla del Bàsquet Girona per la temporada 2019-2020. El jugador llagosterenc tornarà a Fontajau, on va debutar a l'ACB, convertit en un jugador amb recorregut per les categories preferents del bàsquet espanyol després d'haver competit a LEB Plata, l'ACB i sobretot LEB Or.

Completant els seus primers passos per les categories inferiors del CB Llagostera i el Sant Josep Girona, Albert Sàbat va començar la seva carrera sènior la temporada 2002-03 a l'Adepaf Figueres en categoria EBA. Durant el primer curs va debutar a l'ACB amb l'elàstica del Casademont Girona gràcies a la vinculació amb l'equip figuerenc. Després de dos temporades, es va convertir en un fix de l'equip gironí, amb 21 partits ACB a les espatlles l'últim curs.

Després del pas per l'Adepaf Figueres i el Casademont Girona, vindrien 9 experiències a la LEB Or (Plus Pujol Lleida, Tenerife Rural, CB Vic, Sant Josep Girona, CB Canarias, Lucentum Alicante i Ford Burgos), 2 a la Liga Endesa (Joventut de Badalona i Monbus Obradoiro) i 2 més a LEB Plata (Géstiberica Vigo i Akasvayu Vic) després de 14 temporades.

Sàbat arriba al Bàsquet Girona després de jugar a la Liga Endesa amb la samarreta del Monbus Obradoiro.