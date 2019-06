El primer derbi entre Sarrià i Bordils a Plata arribarà el 14 de desembre

El 14 de desembre a Sarrià i el 2 de maig a Bordils. Aquestes són les dues dates que tots els aficionats gironins a l'handbol desitjaven saber i, més aviat del que solia ser habitual, es van desvelar ahir amb el sorteig del calendari de Divisió d'Honor Plata celebrat a Madrid. L'ascens del Sarrià provocarà que es recuperi el derbi amb el Bordils, però aquest cop a la segona màxima divisió de l'handbol estatal. Dos partits que, més que probablement, deixaran petits els pavellons de Sarrià de Ter i Bordils i que arribaran ben entrada la temporada. Primer a Sarrià, el 14 de desembre en la tretzena jornada de Lliga, i el 2 de maig a Bordils en l'avantpenúltima data del campionat. Un derbi que segur que no jugarà Sergi Mach, que ha decidit deixar el Bordils per acceptar la proposta d'un altre equip de Divisió d'Honor Plata que li permet fer un salt endavant esportiu. «La bona feina feta durant anys a Bordils permet que la gent jove d'aquí tingui propostes d'equips més professionals; i nosaltres estem molt contents per en Sergi, que tindrà les portes obertes per tornar com ha passat amb altres jugadors com Canyigueral, Ferrer Reixach...», explica Campos sobre la marxa d'un Sergi Mach que, com és habitual al Bordils, serà substituït per «jugadors de la casa».

La Lliga començarà el cap de setmana del 14 i 15 de setembre amb un Bordils-Antequera i un Cajasur de Còrdova-Sarrià, mentre que l'estrena del Sarrià al seu pavelló a Divisió d'Honor Plata serà en la segona jornada amb la visita del Ciudad de Màlaga. Aquell cap de setmana, el Bordils jugarà a la pista de l'altre equip català de la categoria, Barça B. «Si hagués pogut escollir hauria triat començar i acabar a casa, però no està a les meves mans i em centro en el calendari que ens ha tocat amb els dos primers partits contra dos equips (Còrdova i Màlaga) que acaben de pujar», diu el tècnic del Sarrià, Salva Puig, mentre el seu homòleg del Bordils, Pau Campos, es fixa en la importància que tindrà sumar punts a la primera volta: «En els primers quinze partits ens venen a casa la majoria d'equip que lluiten pels mateixos objectius que nosaltres, mentre que a la segona volta s'inverteix i rebrem els equips que, teòricament, comencen aspirant a lluitar per l'ascens a l'Asobal».

Un i altre tenen clar la importància del derbi i, per exemple, tot i ser nou en l'handbol gironí, Salva Puig té clar que «és un partit que hem de vendre bé perquè sigui una festa per a l'handbol gironí», mentre que Campos avisa que «el derbi contra el Sarrià serà l'últim partit abans de l'aturada de Nadal i haurem de veure com hi arribem de piles».

De moment, entrenadors a banda amb el retorn, els únics moviments que s'han fet oficials en les dues plantilles són la marxa de Sergi Mach i la retirada de Marc Combis al Bordils; i les incorporacions de Pau Palacios (Calella) i Gerard March (Sant Cugat). Palacios és un extrem jove que estava jugant a Primera Catalana amb el Calella que entrenava Salva Puig; mentre que Gerard March «Popi», és un lateral que ja havia jugat en una anterior etapa al Sarrià, i que aquesta última temporada ha fet més de 80 gols a Primera Estatal amb el Sant Cugat.