Nahuel Arroyo (Horta) és la primera cara nova del Llagostera

No serà fins el 15 de juliol que la primera plantilla del Llagostera tornarà als entrenaments per donar així el tret de sortida a la pretemporada. Ho farà, de nou, amb Oriol Alsina a la banqueta i una plantilla molt semblant a la que s'ha proclamat campió de Tercera i ha pujat a Segona B superant el Portugalete en la primera eliminatòria. Collat pel pressupost i sense voler estirar més el braç que la màniga, el club ha renovat bona part del vestidor. Tot just ahir s'anunciava la primera cara nova. Es tracta de Nahuel Arroyo, un futbolista de 24 anys que encara no ha debutat a la categoria de bronze. És un extrem que prové de l'Horta, equip amb el qual ha fet 5 gols en 34 partits sota les ordres de Nacho Castro. Es va formar al Gironès-Sàbat i també a la base del Girona, jugant al filial blanc-i-vermell. També ha defensat l'escut del Palamós, en aquest cas a la Tercera Divisió.

«És un jugador que ha crescut molt i que ve de fer una temporada molt bona. Ens anirà bé per donar competència a la gent de banda. És profund, té molta arribada i la seva centrada és molt bona. Estic convençut que pot seguir creixent amb nosaltres i que serà important», valora Oriol Alsina. En un principi, Nahuel Arroyo és el primer dels «quatre o cinc fitxatges» que com a «màxim» es planteja fer el Llagostera. El proper podria arribar avui mateix, si les negociacions per lligar un pivot sub23 arriben a bon port.