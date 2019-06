L'Olot anuncia la renovació del porter Xavi Ginard

La Unió Esportiva Olot s'ha assegurat la continuïtat del porter Xavi Ginard, que ha renovat per les dues properes temporades. D'aquesta manera, el balear seguirà competint sota pals amb Pol Ballesté.

Ginard encetarà així el seu quart any al club. Durant aquest temps acumula més d'un centenar de partits. "Estic molt content de seguir i no em cansaré d'expressar com de bé em sento aquí. Significa molt per a mi i també per a la meva família. Això demostra l'estima que li tinc al club i a a la gent de la ciutat. Tinc ambició i aquest projecte ho és. M'agradaria anar mirant cap amunt de mica en mica i esperem fer una temporada il·lusionant", declara el futbolista, segons ha facilitat l'Olot.