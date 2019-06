L'Olot s'enfrontarà a l'Al-Arabi abans de jugar contra l'Al-Sadd

Amb gairebé tota la plantilla renovada i el retorn als entrenaments anunciat (17 juliol), la Unió Esportiva Olot va fer oficials les dates dels amistosos que disputarà aquest estiu per preparar-se per la seva tercera temporada consecutiva a Segona B. El primer partit que jugarà l'equip dirigit per Raúl Garrido tindrà lloc el 20 juliol a l'Estadi Municipal de Peralada, on s'enfrontarà a l'Al-Arabi Sports Club de Qatar, equip que entrena el palamosí Jordi Condom on juga el català format a La Masia, Víctor Vázquez. L'estrena al Municipal d'Olot serà quatre dies després (24 de juliol), quan els olotins rebran l'Al-Sadd també de Qatar entrenat per Xavi Hernández.

El primer partit oficial del curs serà tan sols 10 dies després, ja que als de la Garrotxa els tocarà disputar la primera ronda de la Copa Catalunya. El rival d'aquest enfrontament no se sabrà fins que no es realitzi el sorteig corresponent. En cas de passar de ronda, l'Olot disputaria la segona eliminatòria de la competició el dissabte 10 d'agost.

El 7 d'agost es disputarà un amistós habitual de cada pretemporada. El Palamós rebrà l'Olot al Nou Estadi per jugar aquest clàssic d'estiu. Llavors, el 13 d'agost, els olotins tornaran a assistir a una nova cita clàssica: el Torneig de l'Estany de Banyoles. El primer enfrontament el disputaran el dia 13 davant el Figueres, mentre que l'endemà jugaran la final en cas de victòria o el partit de consolació en cas de derrota.

Fins ara, aquests han estat els partits anunciats pel club per aquesta pretemporada, però és possible que durant el transcurs de l'estiu es facin oficials altres amistosos per preparar una nova temporada a Segona B que començarà el cap de setmana del 25 i el 26 d'agost.