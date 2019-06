Victòria de Badosa i derrota d'Aliona Bolsova en la prèvia de Wimbledon

La palafrugellenca Aliona Bolsova no va poder passar ronda al Grand Slam anglès.

La palafrugellenca Aliona Bolsova no va poder passar ronda al Grand Slam anglès. wimbledon

Resultats contraposats per a les dues representants gironines a la fase prèvia de Wimbledon perquè mentre Aliona Bolsova, número 94 del món, no va poder començar a repetir la seva gespa de fa poques setmanes a Roland Garros, Paula Badosa va guanyar ahir en primer ronda i continuarà lluitant per entrar al quadre principal del Grand Slam anglès. La tennista de Begur va superar la romanesa Tig en tres sets mentre Bolsova perdia contra la nord-americana Cori Gauff, de només 15 anys.

La romanesa Patricia Tig va fer suar durant més de dues hores Paula Badosa per superar ahir la primer ronda de la prèvia de Wimbledon. Badosa, que la setmana passada havia deixat bones sensacions sobre la gespa a Mallorca, va guanyar en tres sets aixecant un partit que Tig havia començat dominant 3-6 per acabar passant a segona ronda amb un marcador final de 3-6, 6-1 i 6-4. La xinesa Fangzhou Liu, de 23 anys i número 199 del rànquing WTA, serà la propera rival de Badosa en aquesta fase prèvia de Wimbledon.

Cori Gauff és una jove prodigi nord-americana de només quinze anys, nascuda l'any 2004, amb un rànquing WTA per sobre del 300 que ahir va deixar fora Aliona Bolsova en dos sets per un doble 6-4, 6-4. Badosa porta molta càrrega de partits, perquè després del seu extraordinari paper a París va encadenar la seva participació a Mallorca i ara amb Wimbledon, tots dos sobre herba.