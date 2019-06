Buka és el desè futbolista que renova amb el Lloret pel curs vinent

Bukary Marena, Buka, se suma al projecte d'un Lloret que va per feina. L'extrem dretà, de 23 anys, continuarà al club selvatà per viure-hi la seva tercera temporada. Aquest curs ha sortit a l'onze titular 17 vegades i ha acumulat un total de 31 convocatòries. La de Buka és la desena renovació per a la primera plantilla, que cada cop disposa de més efectius. Han acceptat continuar Josep Velis, Diego Fili, Fran Chamizo, Josep Maria Majó, Xavi Aparicio, Edu Poderoso, Peke, Albert Massa, Marc Vila i el propi Buka. A més, s'han tancat els fitxatges d'Álex Fajardo, Álex Lobo, Mamadu Sumaray i Dani Gómez.