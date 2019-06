El Girona treu pit amb el fitxatge del base Albert Sàbat

Cop d'efecte del Bàsquet Girona. Després d'una primera temporada a LEB Plata agredolça des del punt de vista esportiu, i un cop acabades les celebracions pel seu històric títol a l'NBA amb els Toronto Raptors, Marc Gasol s'ha posat el vestit de treball com a president del Bàsquet Girona aconseguint que Albert Sàbat s'incorpori a un projecte que, aquest cop sí, mirarà obertament cap a l'ascens a LEB Or. El base de Llagostera torna al bàsquet gironí, on ja va estar en tres etapes diferents tant a l'ACB com en el primer any del Sant Josep a LEB Or, convertit en un jugador madur que ha jugat les últimes quatre temporades a l'ACB amb el Joventut i amb l'Obradoiro. Els seus números en la darrera temporada a Santiago de Compostel·la, 22 minuts per partit, la majoria sortint en el cinc inicial, amb 5 punts i 4 assistències de mitjana, demostren que Sàbat encara tenia lloc a l'ACB i que, si ara, amb 33 anys, fa dues passes enrere és perquè creu en el projecte de Marc Gasol i en la recuperació del bàsquet professional masculí a la ciutat.

La idea de Gasol i companyia és que Albert Sàbat i Sergi Costa, que continuaria de l'any passat, siguin els dos bases dels que disposaria Àlex Formento en un any en el qual el club té la intenció de portar a Girona més jugadors catalans amb molta experiència a les lligues LEB. «Molt content d'afegir-me a vosaltres per intentar que aquest projecte segueixi creixent com fins ara. Impacient per començar», escrivia ahir Sàbat a les xarxes socials responent a l'anunci oficial d'un club que, de moment, només havia confirmat la continuïtat a la banqueta d'Àlex Formento.

Amb una carrera on ha hagut de picar molta pedra, lluitant contra els que pensaven que no tenia prou físic per ser un base ACB, Albert Sàbat va començar al bàsquet base del Llagostera i del llavors CB Girona, on el mític Ramon Sitjà solia dir d'ell que era un dels últims grans tiradors que havia format el club, fins arribar a debutar a l'ACB de la mà de Juan Llaneza fa setze anys en un Pamesa València-Casademont Girona del 2003. En les dues temporades següents, Sàbat jugaria 13 i 21 partits a l'ACB amb l'equip de Fontajau abans de marxar de casa i començar una llarga trajectòria a LEB Or amb equips com Lleida, Tenerife, Vic, tornada a Girona per jugar amb el Sant Josep de LEB Or (2009/10 amb Borja Comenge a la banqueta), Canàries, Alacant i Burgos. Sàbat va aconseguir quatre ascensos esportius a l'ACB -dos amb Alacant i un amb Canàries o Burgos- però, per un motiu o un altre, no va tastar la màxima categoria fins que la Penya va apostar per ell l'any 2015. I després de quatre temporades a l'ACB, Sàbat ara torna a casa.