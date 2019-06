Xavi Ginard continuarà defensant la porteria de l'Olot dos anys més

Després d'unes setmanes d'espera, l'Olot confirmava ahir a la tarda la continuïtat del que ha sigut el porter titular de l'equip les últimes dues temporades: Xavi Ginard. Al mercat d'hivern va haver-hi un interès de l'Atlètic Balears en fitxar al porter de 32 anys i un cop finalitzat aquest curs hi havia expectació per quin seria el seu futur, que acabava contracte amb l'Olot. «Estic molt content de poder continuar dos anys més aquí, no m'he cansat d'expressar com de bé em sento aquí. Significa molt per mi i per la meva família i això demostra l'estima que tinc al club i a la gent d'aquesta ciutat», valorava en unes declaraciones que feia públiques la pròpia entitat.

El porter d'Artà renova per una temporada més amb el club olotí i tornarà a competir per la titularitat amb Pol Ballesté, que va arribar al mercat d'hivern i també ha confirmat que seguirà un curs més amb els de La Garrotxa. El balear va fitxar per l'Olot l'estiu del 2016 procedent de l'Aris de Salònica grec per convertir-se en amo i senyor de la porteria. En el seu primer curs va erigir-se en una peça clau en l'ascens de l'equip a Segona B, mentre que en la seva segona campanya va ser providencial per mantenir l'equip viu i lluitant per la salvació en tot moment i per acabar assolint-la a l'última jornada. En aquesta última campanya, Xavi Ginard ha sigut un dels grans artífexs de l'exercici històric de l'Olot, sent així un dels grans responsables que els de Garrido acabessin el curs convertint-se en el tercer equip menys golejat del grup tercer de Segona B.

En les últimes jornades, el tècnic valencià també va voler donar oportunitats a Pol Ballesté perquè creia que mereixia disputar minuts i, en els tres partits que va estar sota pals, el porter barceloní va demostrar tenir el nivell suficient per competir amb Xavi Ginard per ser titular. Per tant, el d'Artà començarà una nova temporada al club garrotxí amb més competència que mai però amb la il·lusió de seguir sent partícip del creixement del club. «Tinc ambició futbolísticament i també en la vida, el projecte és ambiciós i m'agradaria a poc a poc anar mirant més amunt. Esperem fer una temporada molt il·lusionant», assegura Ginard.