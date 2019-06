Adri Lledó (Horta) es converteix en la tercera cara nova del Llagostera

Oriol Alsina va per feina i el seu Llagostera, que aquesta temporada torna a la Segona Divisió B, té la plantilla gairebé enllestida. Confirmada la continuïtat del gruix del vestidor, amb la renovació d'un munt de jugadors de l'últim curs, el club ha tancat ja tres fitxatges. Els dos primers arribaven fa pocs dies: Nahuel Arroyo, procedent de l'Horta, i el veterà migcampista David Garcia, amb experiència a la categoria de la mà del Cornellà i que aquest any ha vestit la samarreta de l'Hospitalet. El tercer s'anunciava ahir mateix. Es tracta del jove Adri Lledó, un migcampista de només 22 anys. Ve de rendir a un bon nivell a l'Horta de Nacho Castro, equip amb el qual va classificar-se per jugar el play-off d'ascens. Ha jugat 36 partits i ha fet un gol. No té encara experiència a Segona B, divisió que tastarà d'aquesta manera de la mà del Llagostera. «És un futbolista jove que ha crescut molt aquesta última temporada a l'Horta. Pot fer de doble pivot i també d'interior. Té qualitat, va molt bé a l'hora d'executar les jugades d'estratègia i li agrada tenir la pilota. Ens donarà equilibri amb els jugadors més físics», valora d'ell Alsina. El club continua treballant per intentar tancar dos o tres fitxatges més. un davanter, un pivot i un central.