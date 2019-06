El Sarrià apuja l'aposta per l'handbol femení

La UE Sarrià continua apostant fort per l'handbol femení i, pel curs 2019-20, té previst fer un pas més en la consolidació d'un projecte il·lusionador que la junta directiva actual va presentar ara fa un any. Dels tres equips femenins que han competit aquest curs defensant l'escut del Sarrià -aleví, júnior i sènior-, es passarà a cinc equips: aleví, infantil, cadet/juvenil i dos sèniors. Això assegura un augment mínim d'unes 40 llicències només en la secció femenina.

L'aposta per l'handbol femení, a Sarrià, no és gens nova. De fet, és un dels pals de paller del projecte i, tal com va assegurar la junta, l'objectiu final és gaudir d'un equip femení de cada categoria abans de la finalització del seu mandat, previst per d'aquí a sis anys. Un dels grans actius és haver apropat l'handbol -un dels esports minoritaris- als més petits, donant oportunitats i sembrant una llavor que les noies continuaran recollint en els pròxims anys.

Per tal de seguir fent més gran el projecte de la secció femenina, el Sarrià farà una sèrie d'activitats de promoció d'handbol mitjançant les escoles i el mateix club, per intentar complir els propòsits marcats. La directiva està a la recerca de patrocinadors i ajudes públiques que facin més factible la consecució dels objectius.

El sènior femení va ser una de les sorpreses més agradables del curs recentment finalitzat. La temporada, de matrícula d'honor, va acabar amb l'equip competint en les fases d'ascens a la Lliga Catalana, tot i que finalment no es va poder classificar. Aquest curs, amb dos equips sèniors competint, el pas de gegant estarà assegurat. I amb tres equips més a la base formativa, el creixement com a entitat demostra que les paraules del Sarrià no han caigut en l'oblit. L'aposta és evident.