Les seleccions d'Espanya i Xile jugaran dissabte un amistós al pavelló del GEiEG

Espanya i Xile s'enfrontaran dissabte, a partir de les 19 hores, en un partit amistós preparatori per als World Roller Games de Barcelona -comencen el 4 de juliol-, al pavelló Lluís Bach, de les instal·lacions del GEiEG. Les seleccions masculines absolutes d'hoquei patins mesuraran les seves forces abans de la competició, en un partit que també formarà part dels actes del centenari de l'entitat, que s'inicien a l'octubre.

Espanya defensa el títol de campió del món aconseguit a Nankín (Xina) el 2017, en què va superar Portugal als penals. La selecció, dirigida per Alejandro Domínguez, competirà al grup A, on també hi ha Angola, Itàlia i França. Precisament, el combinat francès serà el seu primer rival als World Roller Games, el pròxim 6 de juliol a les 22 hores.

Entre els convocats per a la selecció espanyola figura el gironí Jordi Adroher, actual jugador del Benfica. L'assistència al pavelló Lluís Bach serà gratuïta i s'espera una bona presència a les graderies, que podran valorar com arriben Espanya i Xile als campionats de la setmana que ve, on els homes d'Alejandro Domínguez partiran com a favorits.