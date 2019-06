Espanya derrota Gran Bretanya (67-59)

la selecció espanyola femenina de bàsquet va patir per derrotar Gran Bretanya (67-59) a la segona jornada de la fase de grups de l'Eurobasket, que es disputa per terres letones i sèrbies, gràcies a una remuntada al tercer període. Amb aquest resultat, l'equip entrenat per Lucas Mondelo és el líder del Grup A per davant de Letònia, que va obtenir el seu primer triomf.