Espanya supera Xile abans dels Roller Games

El combinat espanyol va suar per vèncer xile (5-4) al pavelló lluís bachs del geieg. En l'únic partit amistós que l'equip d'Alejandro Domínguez farà abans dels World Roller Games, Espanya va haver de suar fins al final per imposar-se a Xile. El combinat estatal i el sud-americà es van enfrontar ahir a la tarda al pavelló Lluís Bachs del GEiEG, en un duel d'allò més vibrant. El que semblava que havia de ser un triomf plàcid pels de Domínguez amb un 4-0 a la primera part es va complicar d'allò més arran d'una gran segona part dels xilens, que van empatar (4-4). Un gol de Pérez als minuts finals va servir per desencallar un partit que Espanya podria haver resolt molt més aviat. El gironí nacionalitzat xilè, Marc Figa, va ser l'autor del 4-1. Alabart, Casanovas, Lamas i Pérez (2) van marcar per Espanya.