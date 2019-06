Eurobasket Espanya pot segellar el lideratge

La selecció espanyola de bàsquet afronta aquesta tarda (17.30 hores) el seu tercer i últim partit de la fase de grups de l'Eurobàsket contra Letònia. Les de Lucas Mondelo són primeres en el grup A, després d'haver guanyat els primers partits i acumular una diferència de 26 punts, i tenen l'objectiu de segellar el lideratge per accedir directament als quarts de final. El gran encert als triples de les espanyoles, amb Marta Xargay com a jugadora més destacada, els ha permès resoldre els partits. Laia Palau (Uni Girona) és dubte per al duel d'avui.