Leclerc es queda amb la «pole» mentre Vettel s'ho mira des del garatge

El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir la pole position del Gran Premi d'Àustria, novena cita del Campionat del Món de Fórmula 1, mentre l'alemany Sebastian Vettel (Ferrari) va ser desè (sortirà novè per una penalització a Magnussen) per ni sortir a pista en la tercera tanda classificatòria. L'espanyol Carlos Sainz (McLaren) es va situar quinzè, abans de ser sancionat a l'última posició per canviar el motor. Leclerc va signar el seu segon millor temps de la temporada gràcies a un 1.03.003, durant una Q3 molt amarga per al seu company d'equip. I és que el bòlid de Vettel va patir un contratemps mecànic, encara sense detallar per part de Ferrari, i ni va saltar a l'asfalt del circuit Projekt Spielberg. Sota la incertesa de què estava passant amb el cotxe de Vettel, sospitant els seus enginyers que el sistema de refrigeració era el que no funcionava de manera correcta, l'alemany es va quedar al garatge per precaució i va assistir des de lluny a com el seu company s'adjudicava la posició preferent amb l'ajuda d'un bon rendiment dels pneumàtics tous.

El britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va ser el segon qualificat, a 0.259 del monegasc, i l'holandès Max Verstappen (Red Bull) va acabar en el tercer lloc, sent aclamat per les graderies del Red Bull Ring fins a quedar-se a 0.436 de Leclerc. En una jornada amb bastant menys vent que l'anterior, la Q1 va deixar fora al mexicà Sergio Pérez (Racing Point) al costat del canadenc Lance Stroll (Racing Point), al rus Daniil Kvyat (Toro Rosso) i als dos Williams, el britànic George Russell i el polonès Robert Kubica.

El més destacat va ser una sortida de pista sense conseqüències de Kvyat, que ja no va poder esmenar tal error per accedir a la Q2. Precisament, aquesta segona tanda va ser el límit de Sainz, que no va arriscar en saber que serà sancionat amb sortir al fons de la graella, a causa d'haver canviat el seu motor els dies previs a rodar a Spielberg. «Ha estat una mica avorrit. Demà (per avui) serà un altre dia, estaré amb ganes. Però uns dissabtes així, a mi em posen de molt mal humor. Soc una persona competitiva, que no li agrada sortir un dissabte a donar voltes per donar voltes», va confessar Sainz.

Igual que el pilot madrileny, tampoc van passar a la definitiva Q3 el francès Romain Grosjean (Haas), l'alemany Nico Hulkenberg (Renault), el tailandès Alexander Albon (Toro Rosso) i l'australià Daniel Ricciardo (Renault).