Maverick Viñales lluitarà per la victòria a Holanda

Maverick Viñales (Yamaha) sortirà segon a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Holanda, la vuitena prova del Mundial de motociclisme, just per darrere del pilot francès Fabio Quartararo (Yamaha), l'autor de la pole position. Àlex Rins (Suzuki) i el líder del campionat, Marc Márquez, començaran tercer i quart, respectivament. «Estic molt content perquè hem treballat molt bé durant el cap de setmana. Sabíem que la classificació seria difícil, així que per a nosaltres la primera línia era molt important. Tenim bon ritme, espero fer una bona sortida i intentar-ho tot per estar al capdavant, però serà una cursa dura perquè som molts els que tenim el mateix ritme», va dir Viñales.

Amb un espectacular temps d'1.32.017, Quartararo va aconseguir la seva tercera posició preferent de la temporada i liderarà una primera línia en la qual els tres pilots han batut el rècord absolut del circuit. En aquesta primera línia de graella no estarà per primera vegada aquest curs Marc Márquez, que va haver de salvar una caiguda, un fet que comença a ser habitual. En una jornada sense el balear Jorge Lorenzo, que no correrà a Assen després de fracturar-se una vèrtebra durant els primers entrenaments lliures, la gran absència inesperada en la Q2 va ser l'italià Valentino Rossi (Yamaha), que no va poder superar la primera sessió i que haurà de remuntar des de la catorzena plaça de sortida.

Márquez va establir un 1.32.7 en la seva primera volta llançada, però aviat els seus rivals li van deixar clar que no seria suficient. Primer Rins i més tard Viñales van millorar el seu crono. Quartararo es va posar al capdavant en el tram final i ni l'estratègia que Andrea Dovizioso (Ducati) -onzè- tirés d'ell va servir al vigent campió del món per salvar la primera fila. Viñales i Rins, segon i tercer respectivament, acompanyaran el pilot francès.

Joan Mir (Suzuki) va aconseguir una meritòria cinquena posició, mentre que Pol Espargaró (KTM) va ser dotzè. Entre els espanyols que es van quedar en la Q1, Aleix Espargaró (Aprilia) sortirà quinzè i Tito Rabat (Ducati) ho farà últim.



Gardner i Antonelli, «poles» a Moto2 i Moto3

El pilot australià Remy Gardner (Kalex), a Moto2, i l'italià Niccolò Antonelli (Honda), a Moto3 i amb un temps rècord, van signar les poles per a la carrera del Gran Premi d'Holanda, en una jornada en la qual l'espanyol Xavi Vierge va confirmar la seva tercera plaça de sortida en la categoria mitjana i amb Àlex Márquez (Marc VDS) quart classificat. A la cilindrada petita, el gironí Albert Arenas (KTM) sortirà molt endarrerit: va finalitzar vintè.