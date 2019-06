La selecció espanyola pot segellar el seu cinquè títol europeu sub21

La selecció espanyola sub21 s'enfronta aquest vespre (20.45 hores/Cuatro) a Alemanya en la final del Campionat d'Europa. Els nanos de Luis de la Fuente tenen la inenció d'aconseguir el seu cinquè títol de la categoria i, de passada, buscar la revenja davant dels alemanys, que els van frustrar la final de l'any 2017 a Polònia.

L'Espanya de Saúl, Asensio, Deulofeu i companyia no va poder completar la seva bona actuació en l'Europeu de fa dos anys, després de caure en la final davant dels alemanys. Aquella plantilla, amb Vallejo, Meré, Mayoral i Ceballos a l'equip, va quedar-se amb l'espineta clavada. Aquest vespre podrà treure-se-la en la nova final que es disputa a l'estadi Friuli de Udine.

Els de Luis de la Fuente, que van estar a punt de quedar elimintas de l'Europeu i el Mundial de Tokyo, contra l'amfitriona Itàlia, han anat de menys a més en el torneig i aquest podria ser el cinquè per a Espanya, que igualaria Itàlia com a selecció amb més trofeus. Per la seva part, Alemanya –actual campió– aconseguiria el tercer. Aquesta final podria suposar un punt de partida per ambdues generacions en el futur, ja que és molt probable que en un destí s'enfrontin en un campionat de categoria absoluta.