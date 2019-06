Viñales guanya el duel a un Márquez encara més líder de MotoGP

El pilot català Maverick Viñales (Yamaha) s'ha imposat aquest diumenge a la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Holanda, vuitena cita del Mundial de motociclisme, per davant de Marc Márquez (Repsol Honda), que amb el seu segon lloc es consolida com a líder de la categoria reina, i del francès Fabio Quartararo (Yamaha).

Després de tres zeros i dos podis aquest curs, el de Roses aconsegueix així la seva primera victòria de la temporada, la sisena de la seva vida a MotoGP i la número 22 en el Campionat del món. Mentrestant, Quartararo, amb el seu tercer lloc, puja per segona vegada consecutiva al podi.

El segon lloc també serveix al de Cervera per consolidar el seu lideratge a la general, dominant amb 160 punts. Així, avantatja en 44 unitats a l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), que va ser quart, i en 52 a Danilo Petrucci (Ducati), sisè. El quart al Mundial, Àlex Rins (Suzuki), es queda a 59 punts del liderat després de caure aquest diumenge quan comandava la cita.

En una gran sortida, Rins aconseguia remuntar posicions per posar-se al capdavant de la prova; però, quan els pilots donaven la seva tercera volta, el català anava a terra en un dels revolts d'esquerres i el liderat tornava a mans del 'poleman' de dissabte, Quartararo. També s'acomiadaven per caigudes Valentino Rossi (Yamaha), que segellava el seu tercer zero consecutiu, i Takaaki Nakagami (Honda) dues voltes més tard.

Mentrestant, 'el Diable' aguantava la pressió amb Viñales i Márquez acostant-se, que van intercanviar llocs en els següent girs. El de Cervera aconseguia passar al gal en la volta 11, però en la següent aquest li tornava l'avançament. A la 16, era el de Roses el que prenia el cap de carrera.

Els tres van protagonitzar un final de carrera frenètic, amb el grup d'Andrea Dovizioso (Ducati), que havia aconseguit remuntar des de la catorzena plaça de sortida, lluny d'optar al podi. Aviat la lluita pel triomf va quedar reduïda als dos pilots catalans.

A nou girs per al final, Márquez es posava al capdavant, però Viñales li excedia de manera definitiva a la volta 19. A poc a poc va anar consolidant el seu avantatge i va passar primer la meta per pujar al més alt del podi a 'La Catedral del motociclisme '.

La resta d'espanyols, Joan Mir (Suzuki) va acabar vuitè, Pol Espargaró (KTM) ho va fer onzè, just per davant del seu germà Aleix (Aprilia), i Tito Rabat (Ducati) va concloure setzè.