El gironí Albert Vivancos s'incorpora a l'Olot

Amb la baixa de Marc Cosme de l'equip, el primer reforç olotí va ser Joel Arimany, un davanter de característiques similars al valencià. Amb la lesió de creuats de Barnils, la Unió Esporitva Olot ha buscat al mercat un migcampista similar. Albert Vivancos ha estat l'escollit pel club per ocupar aquest rol.

El migcampista de 25 anys arriba procedent del Salmantino, on es va perdre gran part de la temporada per una greu lesió al genoll. Vivancos es va formar a les categories inferiors del Girona i abans d'arribar a Salamanca ha passat per L'Hospitalet, l'Hèrcules, el Llagostera i l'UCAM de Murcia.

El de Bescanó arriba a Olot per posar a disposició la seva qualitat tècnica i la seva corpulència al mig del camp. Dins el vestuari olotí ja hi té alguns coneguts amb els quals ja va coincidir al Girona.