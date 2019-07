VIÑALES: «Tot comença a rutllar en la meva vida i per fi estic trobant un rumb»

VIÑALES: «Tot comença a rutllar en la meva vida i per fi estic trobant un rumb»

Després d'aconseguir el primer triomf de la temporada del Mundial de MotoGP, el pilot rosinc va assegurar que «estic molt content i, ara mateix, hi ha poques paraules per explicar com em sento. Des de fa unes setmanes, tot funciona millor i estic trobant un rumb. Em sento estimat a casa».