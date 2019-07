Edgar Alsina relleva Gerard Escoda com a secretari tècnic del Llagostera

Gerard Escoda no continuarà com a secretari tècnic del Llagostera aquesta temporada després de cinc anys a l'entitat blaugrana. Així ho va comunicar el mateix Escoda en un escrit a les xarxes socials, on mencionava que abandona el club llagosterenc per una «decisió personal». Poc després el Llagostera anunciava que Edgar Alsina, antic cap de comunicació i jugador i tècnic del futbol base, i fill de l'entrenador i director esportiu Oriol Alsina, assumiria la vacant. Edgar ha estat vinculat al futbol base del Caldes de Montbui i del Sant Andreu.

Escoda dona les gràcies al club però sobretot a Oriol Alsina, qui va apostar fermament pel de Reus l'any 2014. I és que la relació entre ells dos va més enllà del lustre que Escoda ha estat al capdavant de la secretaria tècnica llagostarenca. «Amb l'Oriol vam començar a coincidir l'any 2010» , apunta Escoda. Però la relació d'amistat va començar a forjar-se l'any 2013 quan ambdós van fer el curs de Direcció Esportiva a Madrid. «Anàvem junts en el tren i en el cotxe cap a allà». Aquella mateixa temporada Alsina va apostar per Escoda, i així formaren tàndem a la direcció esportiva del Girona FC on van romandre mitja temporada (2013-14). Quan el Llagostera va pujar a Segona A i Alsina va deixar Montilivi per centrar-se en el seu club, es va endur Escoda. «Va ser fàcil dir que sí a l'Oriol», recordava ahir. Escoda, que no sap si seguirà vinculat al futbol aquesta temporada, se'n va del Llagostera «feliç i content. Fas la mirada enrere i són moltes alegries viscudes», apunta, afegint que «crec que he estat a l'alçada».

Edgar Alsina serà el substitut de Gerard Escoda a la secretaria tècnica. El fill d'Oriol Alsina torna al club, on havia fet de cap de comunicació, entre altres funcions.



Kuku, un nou fitxatge

El club blaugrana va anunciar ahir el quart fitxatge. Es tracta de Mamadou Kanteh Danjo, Kuku, provinent del Sant Andreu. El davanter, que a l'octubre complirà la trentena, va marcar un total de 20 gols la passada temporada: 16 a la Tercera i 4 a la Copa. El gambià, a més d'haver jugat al Sant Andreu, ha passat per les files del CE Júpiter i del Wigry Suwalki de Segona Divisió de Polònia. Aquest fitxatge suposa la quarta cara nova a l'entitat blaugrana després de les incorporacions de Nahuel Arroyo, David Garcia i Adri Lledó.