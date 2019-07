L'Olot manté els preus del carnet de soci i vol arribar als 1.400 aquesta temporada

L'Olot ha presentat aquest matí la campanya d'abonaments per aquesta temporada, amb l'equip competint novament a Segona B. El club s'ha proposat arribar als 1.400 socis i per aquest motiu manté les quotes del curs passat. Així els carnets costaran entre els 35 euros de la categoria solidària i júnior (de 10 a 17 anys) fins els 340 de la llotja.

"Una de les novetats és que incorporem 300 noves places a la tribuna coberta. Estem treballant en col·laboració amb l'Ajuntament per intentar posar seients a la resta del camp", ha revelat el directiu Jordi Reyes durant l'acte d'avui. Segons ell, "el de l'Olot és un projecte que poc a poc es va donant a conèixer i volem que ens ajudi la gent de la ciutat, de la comarca i de la província".

En aquest sentit ha recordat que "mantenim les quotes de la temporada passada i aquest any es podrà fraccionar el pagament en tres parts. També afegim promocions i descomptes que fan que el carnet et surti a cost zero". Per això Reyes admet que "volem acostar-nos als 1.400 socis i reforçar la part social del club. Ser soci de l'Olot no és només ser soci del primer equip, podem engrescar a la gent amb altres factors".

Els preus són aquests:

Llotja: 340 euros

Protector: 230 euros

Tribuna 175 euros

Tribuna jubilat: 140 euros

General: 110 euros

General jubilat: 100 euros

Júnior (de 10 a 17 anys): 35 euros

Solidari (inclusiu): 35 euros