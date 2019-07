Quim Fontané i el caiac com a estil de vida

Campió del món de caiac estil lliure el 2017 a l'Argentina, el palista de Salt Quim Fontané defensa aquest setmana el seu títol a Sort, just a la població on va tenir el seu primer contacte amb aquesta espectacular modalitat del piragüisme. Un freestyle kayak que, a banda de la seva passió, Fontané, de 25 anys, també ha convertit en la seva professió després de veure que a dins d'un caiac estava molt més còmode que en una oficina. «Vaig estar treballant a Àustria, en temes de màrqueting esportiu amb Red Bull, que em semblava que estaria molt bé, i al final era seure en una oficina; en canvi ara faig campus i cursos d'entrenaments per a palistes joves de tot Europa i aixó sí que m'omple i em motiva», explica Fontané, que, a banda d'haver estudiat Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, té un màster en Sports Manegement per la Universitat de Nottingham. «A més de competir, estic convertint el freestyle en la meva professió amb la qual m'intento guanyar la vida; al final si has estat campió, sempre hi ha nois joves de tot el món que volen que els expliquis com remes», apunta Fontané, que viu a cavall entre Salt, on el club que van impulsar el seu pares, el Salt-Ter, s'ha convertit en una referència estatal i internacional, i Sort: «Bona part de la meva infància, estius i cap de setmanes, la vaig passar Sort, que és on vaig fer el primer curs de freestyle amb l'Oriol Colomer, que és un dels palistes locals, i aquí és on vaig fer el canvi d'un piragüisme com una afició a un esport més de competició obrint la porta al fet que la gent del Salt-Ter passéssim a competir en àmbit internacional i que jo acabés sent campió del món».

Allà, a les aigües de la Noguera Pallaresa, Quim Fontané comença demà a defensar el títol que, «complint un somni que tenia des que era petit», va aconseguir fa dos anys a l'Argentina. «Aquest cop la motivació està molt clara; vull intentar guanyar a casa, a Sort, davant de l'afició d'aquí, dels meus amics, de la meva família... No només guanyar a l'altra punta del món sinó també fer-ho aquí». En el darrer mes i mig, sense deixar mai «d'anar baixant a Girona», Quim Fontané ha estat instal·lat compaginant un dels seus campus per a joves palistes amb la preparació del mundial. Sobre el paper, sent l'actual campió del món i competint a casa, en unes aigües de la Noguera Pallaresa que coneix com pocs, Quim Fontané és el principal canditat a la victòria aquesta setmana a Sort. «L'onada s'ha anat modificant fins fa relativament i tota la gent bona ja fa dies que està aquí, un cop que teníem el mundial aquí a casa hauria estat genial tenir l'avantatge d'haver entrenat el darrer mes i amb les condicions que hi haurà el dia de la prova...», explica Fontané, que demà, dimecres, disputarà les preliminars d'un mundial de caiac estil lliure ( freestyle kayak) que s'allargarà fins dissabte al vespre amb quarts de final, semifinals i final. El nord-americà Dane Jackson, a qui Fontané va destronar el 2017 a l'Argentina, Sebastien Devred, David McClure, Gav Barker... «Els principals candidats som els mateixos de fa dos anys, potser afegint-hi un parell de joves que llavors eren júniors», diu Fontané, mentre que, des de fora, són molts els que centren el mundial en el duel entre ell i Dane Jackson. Ara fa dos anys, en el parc d'Aguas Blancas Rivadavia de San Juan a l'Argentina, va aconseguir superar el llavors campió que ara a Sort intentarà recuperar l'hegemonia, on justament el pare de Dane Jackson, Eric Jackson, un dels pioners del freestyle, va guanyar un dels seus quatre títols mundials just en el tombant del segle (2001).



Caiac extrem, per «desconnectar»

Si la motivació de fa dos anys a l'Argentina era guanyar el primer mundial - «si no ho aconsegueixes mai, ho pots acabar arrosegant per sempre»-; i ara és «guanyar a casa»; Quim Fontané reconeix que no ha donat gaires voltes al voltant de què farà un cop dissabte acabi la seva participació en el Mundial de Sort. Això sí, a diferència d'altres palistes sorgits del Salt-Ter com Aniol i Gerd Serrasolses, Fontané no preveu deixar el freestyle per entrar en el món del caiac extrem i el salts a mig camí entre l'esport i l'espectacle que solen patrocinar, precisament, marques com Red Bull. «El caic extrem em crida l'atenció, però la realitat és que perquè t'acabin patrocinant has de fer històries on et pots fer molt de mal; a mi m'agrada el tema del caiac extrem i, de fet, en faig però algunes de les cascades per les quals es tira l'Aniol (Serrasolses) fan més de quaranta metres i em fan molt de respecte», assegura un Quim Fontané que, com a eina per desconnectar de la competició, també «em perdo uns quants dies per Noruega o als Alps italians en una gorja fent salts; i això em permet tornar als entrenaments de freestyle amb ganes i motivació». Fontané veu la filosofia del freestyle «similar a la del surf, s'ha de trobar l'equilibri entre l'entrenament i passar-t'ho bé perquè quan gaudeixes vas a entrenar molt més motivat».