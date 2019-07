Ricky Rubio i Marc Gasol s'impliquen activament amb l'Escola Esportiva Girona Est

L'Escola Esportiva Girona Est comptarà amb una secció de bàsquet el curs vinent. L'entitat, que es va posar en funcionament la temporada passada i que compta actualment amb quatre equips de futbol, ampliarà d'aquesta manera l'oferta esportiva i de lleure per als nens i nenes dels barris de Girona Est.

La divisió esportiva de bàsquet del club comptarà amb el suport de l'Ajuntament de Girona, de la Diputació de Girona, de la Fundació Girona Est, del Pla Integrant Accions i de la implicació dels jugadors de bàsquet de la NBA Ricky Rubio, a través de la The Ricky Rubio Foundation, i de Marc Gasol, a través del club Bàsquet Girona, entitat que presideix. També col·laboraran amb la iniciativa la Demarcació de Girona de la Federació Catalana de Bàsquet i Caixabank.

La regidora d'Educació, Esports i Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha participat aquest matí en la presentació de la nova secció de l'Escola Esportiva Girona Est, que s'ha fet al Pavelló Municipal de Vila-roja amb els nens i nenes del casal d'estiu del barri. "Cal fer un agraïment especial a totes les entitats i les persones que col·laboren en aquest projecte, que uneix salut, esport i educació", ha assenyala.

El jugador de la NBA Ricky Rubio ha apadrinat l'acte d'aquest matí, ja que el suport a la iniciativa de l'Escola Esportiva Girona Est formarà part del projecte Community Team de la seva fundació. També han participat en la presentació la vicepresidenta de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas; el president de la Fundació Girona Est, Jaume Sanabras, i la responsable de Comunicació i Màrqueting del club Bàsquet Girona, Stefi Batlle.

L'Ajuntament de Girona, la Fundació Marlex Human Capital i el Girona FC van impulsar de forma conjunta l'Escola Esportiva Girona Est durant el curs 2018-2019. La iniciativa està coordinada per l'Associació per l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS) i té com a objectiu esdevenir un mitjà d'integració i educació social als barris de Girona Est. En les properes setmanes s'obriran les inscripcions per participar en la secció de bàsquet de l'Escola Esportiva Girona Est. En els últims cursos, des de l'Escola Vila-roja ja s'ha impulsat el bàsquet com a activitat extraescolar.