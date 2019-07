Svetislav Pesic seguirà entrenant el Barça de bàsquet dos anys més

El tècnic serbi Svetislav Pesic (Pirot, 1949) va renovar ahir el seu contracte amb el Barça Lassa per dues temporades més, fins al juny del 2021. «El meu compromís i obligació és continuar amb el Barça. Sempre he estat un home de club», va dir Pesic en declaracions distribuïdes pel club.

El serbi va dir que l'equip i els seus jugadors «encara tenen gana», per la qual cosa els motiva el futur. «Soc aquí per ajudar els meus jugadors a guanyar i estic segur que la temporada que ve tothom podrà gaudir del nostre equip, de com juguem. Estem preparats per fer un pas cap endavant», va subratllar. Els blaugranes són a punt de tancar el fitxatge de l'exmadridista Mirotic (Bucks), en la que apunta com l'operació bomba de l'estiu.

En la seva segona temporada al Barça -ja va dirigir la d'entre 2002 i 2004, període en què el club ho va aconseguir guanyar tot, inclosa una Eurolliga-, Pesic ha aconseguit recuperar l'esperit competitiu dels blaugranes, submergits en una crisi d'identitat i de resultats. Va ser fitxat pel Barcelona el febrer del 2018, tretze anys i mig després que dirigís el conjunt blaugrana, i des d'aleshores l'equip ha evidenciat una millora competitiva. Durant aquest període, l'exentrenador de l'Akasvayu (2006/07) ha aconseguit dues Copes i ha estat més fiable tant a la Lliga ACB com l'Eurolliga, competició en la qual aquesta temporada va fregar disputar la Final Four.