Trifón Poch s'incorpora al cos tècnic del Joventut

El tècnic Trifón Poch s'incorporarà la temporada que ve com ajudant del tècnic del Joventut de Badalona Carles Duran en substitució de Jaka Lakovic, segons ha informat l'entitat verd-i-negra. Resident a Girona des de fa molts anys, en els darrers temps Trifón Poch havia estat col·laborant amb La Bisbal amb tasques de "guiatge i tutoria" de tots els entrenadors del club i també entrenaments de tècnificació amb alguns jugadors del primer equip de Copa Catalunya.

Trifon Poch compta amb una dilatada trajectòria com a primer tècnic en la Lliga ACB, ja que ha entrenat a Tenerife, Girona, Alacant, Granada, Estudiantes i Fuenlabrada. A més, també ha entrenat equips al Japó (Mitsubishi Diamond Dolphins) i a l'Argentina, on va dirigir a Obras Sanitarias, últim equip al que va dirigir com a tècnic.

Pau del Tio seguirà com ajudant i Dani Miret, entrenador del CB Prat, compaginarà la direcció de l'equip pratenc amb el suport a l'staff tècnic del Joventut. Dani Moreno continuarà com preparador físic.