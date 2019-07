Els valors de Ricky Rubio

Ricky Rubio havia de pronunciar ahir al Museu Darder de Banyoles una conferència sota el títol «Més enllà del bàsquet, més enllà de l'esport». L'acte va omplir el recinte amb prop d'un centenar de persones i va servir també per imposar-li al jugador de la NBA la insígnia com a ambaixador del Centre d'Estudis Olímpics de la UdG, que n'era l'organitzador. Rubio va fer una breu intervenció, en la qual va explicar part dels seus projectes socials (avui té previst visitar-ne un a Girona) i també va tenir temps per passar de puntetes sobre el seu més immediat futur professional. Després de dos anys a Utah, semblava que Rubio marxaria a Indiana però ahir des dels EUA es donava per fet que acabaria jugant amb els Phoenix Suns a raó de 51 milions de dòlars per tres temporades. El protagonista va tirar pilotes fora: «aquest acord es dona per fet però jo encara no sé on aniré», es va limitar a dir.

L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. Es va projectar un vídeo mostrant la trajectòria de Ricky Rubio i posteriorment el jugador va detallar alguns elements del seu projecte d'inclusió social al barri del Raval de Barcelona. Segons Ricky Rubio un dels objectius és «inculcar els valors olímpics als nens a través del bàsquet» a través d'una Fundació que va començar-se a gestar als Jocs de Rio de 2016. «Un dia tot sopant, va entrar al menjador amb un somriure d'orella a orella el tennista Del Potro, tot i haver perdut el seu partit. De cop tothom va quedar glaçat menys Pau Gasol, que es va aixecar i el va aplaudir», va recordar Ricky Rubio, com a exemple dels valors que vol fer arribar als més petits. Rubio també va recordar que estava molt vinculat amb Banyoles i el Pla de l'Estany perquè el seu campus d'estiu el fa al Collell.

La Fundació de Ricky Rubio, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Banyoles, la Fundació Futur Girona Est impulsen el programa Community Team, dirigit a nens i nenes d'entre 8 i 14 anys. El volen impulsar al barri de la Font de la Pólvora de Girona a partir del mes de setembre amb el bàsquet com a eina per transmetre valors educatius i socials. A Banyoles el projecte té previst fer-hi una sèrie de clínics de bàsquet i cursos específics per formar entrenadors.