Ricky Rubio i Marc Gasol s'impliquen en l'Escola Esportiva Girona Est

Ricky Rubio va visitar ahir el barri gironí de Vila-roja per presentar la nova secció de bàsquet amb què comptarà l'Escola Esportiva Girona Est per al curs vinent. El jugador de l'NBA va apadrinar l'acte ja que aquesta iniciativa estarà inclosa al projecte Community Team de la The Ricky Rubio Foundation, on tractarà la inclusió social a través dels valors de l'esport igual que fa al barri barceloní del Raval. També hi van participar la vicepresidenta de la Diputació de Girona, M.Àngels Planas; el president de la Fundació Girona Est, Jauma Sanabres, i la responsable de Comunicació i Màrqueting del club Bàsquet Girona, Stefi Batlle. A més, va comptar amb la regidora d'Educació, Esports i Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau. «Cal fer un agraïment especial a totes les entitats i les persones que col·laboren en aquest projecte, que uneix salut, esport i educació», assenyalava.

La nova secció de bàsquet del club comptarà amb el suport de l'Ajuntament de Girona, de la Diputació de Girona, de la Fundació Girona Est, del Pla Integrant Accions i de la implicació del jugador del Masnou i de Marc Gasol, a través de la The Ricky Rubio Foundation i del Bàsquet Girona, respectivament. A més a més, la iniciativa també tindrà el suport de la Demarcació de Girona, de la Federació Catalana de Bàsquet i de CaixaBank.

L'entitat esportiva es va impulsar de forma conjunta gràcies a l'Ajuntament de Girona, la Fundació Marlex Human Capital i el Girona FC gràcies a la coordinació de l'Associació per l'Atenció de Serveis i Solidaritat (AASS fa un any.



Ricky Rubio desvela el seu futur

El del Masnou, que a partir del dia 1 de juliol acabava contracte amb els Utah Jazz i quedava lliure, va aprofitar l'acte a Vila-roja per aclarir que el dia 6 de juliol firmarà amb els Phoenix Suns en comptes dels Indiana Pacers com s'especulava des d'Estats Units. «Han succeït un cúmul de coses en qüestió d'hores» i afegeix que «han estat un parell de dies una mica bojos, però ser agent lliure és el que té», afirmava.

La franquícia d'Arizona ve de firmar una temporada per l'oblit havent aconseguit 19 victòries dels 82 partits disputats. Tot i això, el base català es va mosrar molt il·lusionat ja que el seu nou equip compta «amb un projecte jove, però amb molt de futur». Aquesta temporada serà la novena per a Ricky Rubio com a jugador de l'NBA, on va començar el seu periple l'any 2011 quan va signar amb els Minnesota Timberwolves. Allà va romandre 6 temporades abans de firmar pels Utah Jazz.