Pere Pons: "El meu desig és jugar el màxim d'anys a Primera Divisió"

En una emotiva conferència de premsa, Pere Pons s'ha acomiadat del Girona aquesta tarda. El migcampista de Sant Martí Vell ha dit adéu al que ha estat el seu club des que era aleví -amb el parèntesi d'uns mesos a l'Olot- i que ara deixa per fitxar per l'Alabès. Ho ha fet acompanyat per família, amics i dirigents del club en un acte on Pons ha argumentat la seva decisió.



Pons ha explicat que per sobre de tot ha estat "la categoria" el que ha fet decantar la balança cap a fer les maletes. I això que, el Girona havia apostat "molt fort" perquè es quedés aquesta temporada a Segona A.





"La proposta era molt bonica i atractiva però", ha dit. En aques sentit, Pons ha agraït el gran interès del Girona i també la clàusula del contracte per la qual el conjunt gironí es guarda una opció de recompra. "Això demostra que el club em valora. Si he de tornar ho faré de la millor manera i amb les màximes ganes perquè és el club de la meva vida".La família, amics com, l'àrea esportiva i representants de la seva penya no han faltat a l'acte de comiat.ha reconegut que li fa respecte "sortir de la zona de confort" però que es prèn la nova etapa acom "un repte". Per al deés un club "humil i treballador, amb uns valors semblants als del Girona".ha volgut recordar als aficionats delque el tenien com a mirall o referent que "no em perden". "És un passet més a la meva carrera. Sóc el que sóc gràcies al". Pons passarà demà mateix la revisió mèdica i a la tarda podria ser presentat com a nou jugador de