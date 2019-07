Gerard Piqué vol comprar un club català de futbol

El jugador del Barça Gerard Piqué negocia la compra del Gimnàstic de Manresa. Així ho ha confirmat el president del club Dario Riera, qui afirma que hi ha altres dues empreses, "una a nivell estatal i una altra de xinesa" que també estan interessades en el club.

Cal recordar que Gerard Piqué va comprar fa poc més de mig any el FC Andorra, amb el que ha aconseguit l'ascens a Tercera Divisió. Sembla que el jugador blaugrana estaria interessat, per complementar el club andorrà, una entitat de gran prestigi en el futbol base com es el Gimnàstic des de fa molts anys.

El president del club manresà, Dario Riera considera que el projecte "està molt verd, encara s'ha de parlar de moltes coses i en tot cas, si arribéssim a un acord, aquest hauria de ser ratificat per l'assemblea de socis i el club s'hauria de transformar-se en societat anònima esportiva. Nosaltres com a entitat pensem que som uns privilegiats pel fet que hi hagi empreses interessades en nosaltres i que poden col·laborar en el nostres creixement".