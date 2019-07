El Sarrià s'enfrontarà al Granollers a semifinals de la Supercopa de Catalunya

El Sarrià va conèixer ahir al migdia quin serà el seu rival per a les semifinals de la Supercopa de Catalunya d'handbol: el Granollers de la Lliga Asobal. «Serà un partit molt difícil de guanyar. A priori ells són superiors a nosaltres» afirma el president del Sarrià Joan Llunell, però afegeix que «mai se sap què pot passar en aquest tipus de partits. Per a nosaltres, de ben segur, que serà una motivació extra». Els vallesans, que venen de firmar una gran temporada acabant en cinquena posició a la Lliga Asobal i arribant a semifinals tant de Copa Asobal com de Copa del Rei, són un rival atractiu per a la parròquia sarrianenca, però la prioritat era una altra. «Volíem que ens toqués el Barça. Contra el Granollers hem jugat diverses vegades on sempre els hi hem posat les coses difícils. Al cap i a la fi no ens podem queixar, és un rival d'una lliga superior a la nostra».

L'enfrontament entre ambdós equips tindrà lloc al pavelló sarrianenc a l'agost. Això suposarà un plus de motivació tant per als jugadors com per a l'afició. «Jugar un partit d'aquest caliu a casa nostra és un fet increïble. Estic segur que aquell dia el pavelló serà una festa» explica en Joan. Un pavelló que estarà ple a vessar. «Sempre que ens ha vingut algun equip d'un lliga superior s'ha omplert tant d'afició de Sarrià de Ter com d'afició dels pobles del voltant».

Una competició on el Sarrià hi pendrà part gràcies a haver arribat a la final de la Copa Catalana on es va desfer de l'Esplugues a quarts de final, de l'OAR Gràcia a semifinals i de La Roca a la Final.

L'altre semifinal es disputarà entre La Roca i el Barça. La final encara no té ubicació però es disputarà el divendres 23 d'agost.



El Sarrià augmenta el pressupost

La temporada que va viure el Sarrià l'any passat va ser d'ensomni. El conjunt, que estava entrenat en aquell moment per Pere Coll, va guanyar la Primera Nacional i va assolir l'ascens a Divisió d'Honor Plata. Una fita que ha fet canviar alguns punts de la estructura del club.

I és que el passat divendres 28 de juny el club sarrianenc va convocar a tots els socis a una assemblea general. Un dels ordres del dia a presentar per la junta directiva van ser els nous exercicis econòmics per la temporada vinent on el pressupost rebrà un augment de fins el 33% respecte al de la temporada passada. «Augmentarem el pressupost en uns 100.000 euros» afirma Joan Llunell. Un augment que se succeeirà a causa de les despeses que suposarà jugar a la Divisió d'Honor Plata. «Tenir el primer equip a Segona Divisió Estatal ens suposa haver de fer uns canvis en el nostre pressupost». Gran part del líquid per fer front aquest augment de pressupost vindrà gràcies al paper que juguin els patrocinadors. «Costa molt trobar patrocinadors en esports minoritaris com l'handbol. Esperem trobar-ne per poder fer front a la despessa econòmica que ens suposarà la temporada vinent» comenta Llunell i afegeix que «gran part d'aquest augment pressupostari prové de la Divisió d'Honor Plata. Però també hi hem d'afegir l'aposta que hem realitzat per l'handbol femení on crearem dos equips més amb 40 llicències noves».

Les altres ordres importants del dia a comentar a l'assemblea van ser el preu que tindrà el carnet de soci i l'explicació sobre els resultats esportius aconseguits. «Hem d'augmentar una mica el cost. Els socis ho han acceptat sense cap problema. Saben que disputar la Divisió d'Honor Plata és molt important» comenta Llunell. «Respecte els resultats esportius no hi ha gaire cosa a dir. La temporada va ser impressionant».