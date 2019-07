Espanya jugarà contra Sèrbia a les semifinals després de tombar Rússia

La selecció espanyola femenina de bàsquet va tornar a demostrar que vol lluitar per les medalles. Ahir el conjunt entrenat per Lucas Mondelo es va desfer (78-54) de Rússia a quarts de final. El partit, que va ser una nova exhibició de les espanyoles, va començar molt igualat i es va anar al final del primer període amb el marcador reflectint un 19-16 pel conjunt espanyol. Però gràcies al bon paper d'Astoun Ndour (24p. i 12r.) el resultat es va ampliar. Aquesta victòria no només els hi dona el passi per a semifinals sinó que també els otorga el bitllet pel Preolímpic, on lluitaran de forma directe per una plaça pels Jocs Olímipic de Tòquio 2020. Bon paper de la gironina Marta Xargay que va fer 11 punts, va repartir una assitència i va capturar dos rebots; i de la jugadora de l'Uni Girona Laia Palau que va anotar vuit punts, va repartir quatre assitències i va agafar dos rebots. L'altre gironina, Queralt Casas no va poder anotar cap punt. Espanya jugarà dissabte contra Sèrbia a les semifinals.