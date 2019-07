Arenas començarà setè al GP d'Alemanya

El pilot japonès Ayumu Sasaki (Honda) sortirà des de la pole, la primera de la seva vida, en la carrera de Moto3 del Gran Premi d'Alemanya, novena prova del Mundial de motociclisme, per davant del seu compatriota Kaito Toba (Honda) i l'espanyol Marc Ramírez (Honda), mentre que el líder del Mundial, Aaron Canet (KTM), no va aconseguir superar la Q1 i sortirà vintè segon.

En una jornada sense grans contratemps a Sachsenring, Ramírez, que en l'FP3 aconseguia el rècord absolut de la pista -1: 26.044, rebaixant el registre que va marcar Danny Kent el 2015 a 130 milésimas-, assaltava el cap de la taula de temps a falta de vuit minuts per al final de la Q2.

Amb el temps complert, Sasaki, de 18 anys i dominador de divendres a la categoria petita, aconseguia prendre-li la posició de privilegi, i Toba li desplaçava a la tercera posició de sortida. D'aquesta manera, el nipó ostenta la primera pole japonesa a la cilindrada des de 2003, quan Youichi Ui ho va aconseguir en el Gran Premi de Sud-àfrica.

A més, Albert Arenas (KTM) començarà setè, Alonso López (Estrella Galicia 0,0) ho farà onzè i Raúl Fernández (KTM) ho farà quinzè. Per la seva banda, Sergio García Dols (Estrella Galicia 0,0), que va patir una caiguda en el revolt 13 només començar la Q2, haurà de partir divuitè.

Entre els espanyols que no han aconseguit superar la Q1 hi ha el líder del Mundial, el valencià Arón Canet (KTM), que va esperar massa per saltar a pista i haurà de sortir des de la vintena segona plaça, just per darrere de Jaume Masià (KTM), vint-iu.

El seu principal rival pel campionat, el transalpí Lorenzo Dalla Porta (Honda), partirà quart i tindrà a la seva mà l'assalt al capdavant de la general. Tampoc va superar la primera tanda la cambra del campionat, l'italià Tony Arbolino (Honda), dinovè.