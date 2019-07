Color i passió a les grades de la Copa d'Àfrica

La Copa d'Àfrica de futbol, que es disputa fins el 19 de juliol a Egipte, ha entrat en la seva fase decisiva. Ahir van començar els vuitens de finals, d'entrada amb la sorpresa que Benín va eliminar el Marroc en els llançaments de penal i s'ha classificat per primera vegada en la història per als quarts de final. I a més ho ha fet sense haver guanyat cap partit (ha acabat empatant els quatre que ha disputat). Al marge dels resultats esportius, i com ho evidencia la fotografia que reproduïm sobre aquestes línies, un dels grans atractius de la competició és a les grades dels estadis, on els aficionats mostren la seva passió per aquest esport i donen suport a les respectives seleccions, sovint decorant-se la cara i/o el cos amb colors brillants que figuren a les banderes dels seus països, en aquest cas la de Benín, precisament.