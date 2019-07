De Jong «Jugar al Barça era el meu somni des de petit; la decisió de fitxar va ser molt senzilla»

El migcampista holandès Frenkie De Jong va viure ahir el seu primer dia com a jugador blaugrana. De Jong va ser presentat després de la conferència de premsa de Josep Maria Bartomeu i va revelar que el seu somni de petit havia estat sempre jugar al Camp Nou. «Era el meu somni de petit, per això la decisió de fitxar pel Barça va ser molt fàcil malgrat les altres ofertes que vaig rebre». En aquest sentit, el noi dorsal 21 del Barça va explicar que sempre ha tingut «una connexió especial amb la filosofia de Johan Cruyff i del Barça». «Per això soc aquí». A més a més, també va parlar del seu amic i company De Ligt. «M'agradaria veure'l aquí amb mi, però ell i el seu representant decidiran on aniran».