Tour de França 2019: Recorregut, horari i on veure l'etapa 1

Peter Sagan és un dels grans favorits a la victòria per l'etapa d'avui. Arxiu.

El Tour de França 2019 comença avui amb un homenatge a Eddy Merckx, l'home que més vegades s'ha enfundat el mallot groc, peça que compleix cent anys.

La primera etapa, 195,5 quilòmetres plans al voltant de la capital belga, amb un pas per Charleroi, visitarà algunes de les ciutats que han marcat la vida del "caníbal", el seu lloc de naixement, on va passar la seva infància o on va aconseguir la seva primera victòria professional.

La cursa començarà a la Gran Plaça de la capital belga i, encara que en la primera part del trajecte inclou dos petits ports, habituals de les clàssiques de les Ardenes, la majoria del recorregut és pla i tot fa pensar que el primer líder del Tour de 2019 serà un "sprinter".

El Tour de França es podrà veure a través de 'Teledeporte', 'La 1' i Eurosport. L'etapa d'avui començarà a les 12 hores i està prevista l'arribada sobre les 17 hores.