Els èxits amb el GEiEG Uni porten la internacionalitat a Bagaria i Soler

La temporada passada el bàsquet femení a Girona va arribar a la seva cúspide. L'Spar Citylift va finalitzar la lliga de la millor manera possible: aixecant el títol de lliga i guanyant a la final en dos partits memorables al seu botxí històric, el Perfumerias Avenida. Un títol que va aixecar passions a Girona. Però la cosa no queda aquí. I és que el segon equip de l'Uni, el Citylift GEiEG Uni, va aconseguir una fita de gran mèrit: l'ascens a Lliga Femenina 2 o el que és el mateix, el dret a jugar la temporada vinent a la segona divisió de bàsquet femení estatal.

Una de les jugadores que va viure de més a prop les dues celebracions és Núria Bagaria. La base gironina forma part de la plantilla del segon equip gironí però ha viscut de molt a prop el dia a dia amb el campió de la Lliga Dia. «Entrenava molts matins amb elles. Quan vaig rebre per primer cop la trucada de l'Èric Surís per què entrenés i entrés en dinàmica amb la primera plantilla em vaig sentir molt il·lusionada. Em vaig prendre aquest repte com una oportunitat de gaudir i de millorar com a jugadora», afirma. Segons ella «entrenar al costat de jugadores tan importants com Laia Palau o Núria Martínez és impressionant. Sens cap dubte, són un gran referent per a mi».

Bagaria seguirà com a jugadora del Citylift GEiEG Uni el curs vinent a Lliga 2. Una categoria, que tot i fregar la professionalitat del bàsquet, no creu que li hagi de suposar gaires problemes per seguir estudiant. «Actualment estic compaginant el bàsquet amb la carrera d'Enginyeria Química» afirma la Núria que hagut de saltar-se moltes classes precisament per assistir a entrenaments a Fontajau o per viatjar i jugar amb el primer equip. Tot i això, el club gironí li ha facilitat les coses. «Des de l'Uni m'han ajudat moltíssim des del primer dia. Van firmar un conveni amb l'Universitat de Girona exposant que jo era esportista d'elit. Gràcies a això, podia fer els exàmens en d'altres dies».

Campiona de la Lliga Dia i partícip en un ascens. Tot la mateixa temporada. Dues fites, envejables per molts, que la Núria pot dir que les ha fetes seves gràcies a la seva passió amb què viu aquest esport. «Jugo a bàsquet per què m'agrada. En cap moment se m'ha passat pel cap relacionar aquest esport amb ser professional», però afegeix que «si es dóna la oportunitat de ser-ho no diré que no». Bagaria ha vist reflectits aquests assoliments en forma de premi. I és que el passat 28 de juny el seu nom apareixia en la prellista de 17 jugadores convocades el 9 de juliol a Ferrol per disputar un torneig contra Rússia, França i Sèrbia amb la selecció espanyol sub-20. Un equip dirigit precisament per l'entrenador de l'Uni Girona, Èric Surís. «Que el meu nom estigui a la llista és una aposta personal de l'Èric» afirma. Tot i això, sap que haurà d'entrenar de valent per estar a la nòmina definitiva i poder competir a l'Europeu sub20 de Karlovy Vary (del 3 a l'11 d'agost).

Una altra jugadora a qui li han anat bé les coses aquesta temporada és la banyolina Júlia Soler. De tant sols 17 anys i formada al CN Banyoles, la Júlia també va gaudir de l'ascens a Lliga 2 i ha assolit el subcampionat de Catalunya i d'Espanya júnior amb el GEiEG Uni Girona. Però la cosa no queda aquí, i és que la gran temporada que ha firmat l'ha fet ser elegida per la llista de 12 jugadores per jugar l'Eurobasket sub-18 de Bòsnia on la Selecció Espanyola s'enfrontarà a a la primera fase als combinats de la República Txeca, França i d'Israel. Fruit, també, de la bona temporada i de la projecció de la gironina, Soler va entrenar amb el segon equip i el primer equip de l'Uni Girona, amb qui ja ha debutat. «Entrenar cada dia amb jugadores de la talla de Palau és reconfortant. Són jugadores a les que emmirallar-se», afirma.