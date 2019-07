Maverick Viñales sortirà tercer amb el desig de plantar cara a Márquez

Maverick Viñales (Yamaha), guanyador a Holanda la setmana passada, sortirà tercer en el Gran Premi d'Alemanya que es disputarà avui, i en què el pilot català i líder del Mundial Marc Márquez (Repsol Honda) va aconseguir la pole, amb rècord absolut de la pista, després d'una magnífica sessió cronometrada en la qual es va imposar per davant d'un adolorit Fabio Quartararo (Yamaha), amb una luxació a l'espatlla, i del pilot de Roses. «En la meva volta bona la moto se m'ha tancat de davant amb el pneumàtic dur davanter. Sense això, crec que hauríem estat molt més a prop del millor temps. Estic content, hem treballat molt bé; hem fet un pas endavant molt important, sobretot en ritme», assegurava, satisfet, Viñales, que va posar l'èmfasi en l'elecció dels pneumàtics: «Serà important decidir la goma. L'equip ha fet una bona feina, em sento molt bé amb la moto i intentaré donar el màxim».

Amb la seva cinquena pole de l'any -les mateixes que en tota la temporada passada-, Marc Márquez iniciarà la prova amb gran avantatge sobre el seu gran rival en el campionat, l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), que haurà de començar des de la tretzena plaça perquè no va aconseguir superar la Q1. Márquez sortirà primer per desena vegada consecutiva a Sachsenring; suma ja 57 poles en MotoGP, a una del rècord de Mick Doohan, i 85 entre totes les categories.

Àlex Rins (Suzuki) començarà la cita quart i Pol Espargaró (KTM) l'iniciarà vuitè, just per davant de Joan Mir (Suzuki). Els dos espanyols que no van aconseguir avançar a la Q2, Aleix Espargaró (Aprilia) i Tito Rabat (Ducati), sortiran quinzè i vint-i-dosè respectivament. Entre els candidats al títol, Valentino Rossi (Yamaha) sortirà des de l'onzena posició, i Danilo Petrucci (Ducati) partirà dotzè després d'una qualificació en la qual va sofrir una caiguda en la corba 9 mancant tres minuts.

A Moto2 i Moto3 els millors temps els van aconseguir Àlex Márquez (Estrella Galícia), segon del campionat (el líder Luthi només va ser dotzè) i Ayumu Sasaki (Honda), respectivament. La prova es veurà per DAZN.