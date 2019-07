Mike Teunissen és el primer líder del Tour després d'una accidentada estrena

Contra tot pronòstic i per sorpresa, l'holandès Mike Teunissen (Jumbo Visma) va tenir l'honor d'estrenar el mallot groc de la 106 edició del Tour de França, en un esprint ajustat en el qual es va imposar a dos velocistes consagrats com el triple campió mundial Peter Sagan i l'australià Caleb Ewan.

Teunissen, de 26 anys, campió del Món sub-23 de ciclocròs en 2013 i de la París Roubaix en 2014, és l'habitual llançador del líder de l'equip, el seu compatriota Dylan Groenewegem, però una caiguda d'aquest va fer que no pogués deixar escapar l'ocasió de la seva vida i va guanyar el pols al mateix Peter Sagan en una etapa força accidentada, amb un esprint ràpid i desordenat després de dues caigudes en el pilot. Doble premi per a l'holandès, qui a més va passar a la petita història del ciclisme holandès, perquè feia 30 anys que cap corredor d'aquest país començava de groc un Tour. L'últim va ser Erik Breukink, que va vèncer en el pròleg de 1989. I per si no fos prou, li va lliurar la peça daurada Eddy Merckx, el mite.

La idea de la primera victòria en la present edició i estrenar el mallot groc va espavilar al pilot quan els aventurers van sobrepassar els 3 minuts d'avantatge. Avermaet va tirar d'aptituds per a passar al capdavant pel Mur de Grammont i Bosberg, les dificultats del dia, i es va assegurar el primer mallot de la muntanya.

La primera caiguda del Tour va afectar un dels favorits, el danès Jakob Fuglsang, però el líder de l'Astana, sagnant per la cara, va tornar al grup amb ajuda dels seus companys a una mitjana superior als 50 km/hora. Un ensurt que va alterar la pau de la carrera, ja animada pel ritme frenètic dels equips dels velocistes.

Amb els favorits en lloc segur, encara que Nairo Quintana es va salvar pels pèls de la caiguda, el Bora va tractar de col·locar a Sagan en posició privilegiada, així com el Bahrain amb Colbrelli, però es va colar un convidat imprevist i Mike Teunissen va venjar la desgràcia del seu company amb una victòria inapel·lable. Avui es disputarà una contrarellotge per equips de 27,5 quilòmetres, amb la sortida al costat del Palau Reial i la meta a l'Atomiun.