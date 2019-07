La gironina Marta Xargay lidera la victòria d'Espanya a la final de l'Eurobasket

Un triple de Marta Xargay només començar l'últim quart va ser massa per a França. Definitiu. Si algú s'esperava un miracle, una reacció de l'equip gal al tram final, va desistir d'aquest plantejament amb el llançament de la gironina. Ella va liderar la victòria d'Espanya. Pels seus 23 punts que la convertien en la màxima anotadora del partit, però també pels moments que va triar per aconseguir-los. Un primer quart excel·lent, el ruix inicial per obrir distàncies. En tornar del descans, perquè no hi hagués cap reacció rival amb set punts consecutius. I també amb el triple abans comentat, la sentència. Xargay, juntament amb la bescanonina Queralt Casas i la base de l'Spar Citylift Girona Laia Palau van aportar el seu granet de sorra perquè el combinat nacional, en estat de gràcia des que Lucas Mondelo n'és l'entrenador, es proclamés campió de l'Eurobasket 2019. Un èxit que permet que l'equip revalidi l'or d'ara fa dos anys, cosa que ningú aconseguia des del 1991, quan ho va fer la ja desapareguda URSS. Amb temps pertinent per a les celebracions, el proper objectiu està a tocar: els Jocs Olímpics de Tòquio de l'estiu vinent.

Espanya va anar per feina des del primer segon. Solidesa en defensa i encert a l'hora d'atacar. Així no tenia res a fer França, que va veure que, si volia guanyar, necessitaria molt més. Marta Xargay va començar en estat de gràcia. Gairebé tres triples consecutius per situar un 17-8 als pocs minuts que va obligar l'entrenadora gal·la a demanar un temps mort. Va reaccionar França. Gruda, autora de 18 punts, feia mal a la pintura i el tir exterior de Johoannès per fi va donar els seus fruits. Un parcial de 2-10 estrenyia el marcador, fins que Sílvia Domínguez va sortir de la banqueta per liderar una altra embranzida de les de Mondelo. El 32-21 al final del primer quart era una ferma declaració d'intencions.

Amb la cinquena marxa posada, ningú va posar el fre al segon acte. Espanya es menjava la seva rival, on només Gruda semblava que hi tenia alguna cosa a dir. Abans del descans, l'avantatge va arribar a ser de 14 punts. El 50-36 acostava l'or. Quedava encara partit per davant, però el que s'havia vist fins al moment poc feia pensar que hagués de canviar el rumb en els dos quarts següents.

França havia de reaccionar sí o sí. No va abaixar els braços i va tornar dels vestidors disposada a capgirar la situació. Amb un xic més d'intensitat va aconseguir retallar distàncies, però va ser llavors quan va aparèixer Xargay. I fi de la història. Amb set punts consecutius va impedir cap mena de reacció. L'últim quart ja va ser un passeig. No hi havia res més a fer.



El currículum de Laia Palau

A banda de Marta Xargay (al cinc ideal del torneig) i Queralt Casas (2 punts), la quota «gironina» la completa la base Laia Palau. La barcelonina, base de l'Spar Citylift Girona, sumava ahir un nou èxit al seu nodrit currículum, completant un any per emmarcar. Al títol de Lliga Femenina amb l'Uni hi afegeix la seva dotzena medalla internacional. Supera d'aquesta manera Pau Gasol. Tres d'aquestes són d'or, en els Eurobaskets del 2013, 2017 i 2019. També ha guanyat tres plates, a banda de mitja dotzena de bronzes. Comptant, a més, Mundials i Jocs Olímpics.