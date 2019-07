Laia Codina i el seu estiu màgic

El passat 29 de juny el FC Barcelona feia un comunicat a la pàgina web on s'anunciava que la jugadora de Campllong Laia Codina s'integraria a la primera plantilla culé de cara la temporada vinent. Un anunci que no ha deixat indiferent la jove defensa de 19 anys. «Quan vaig rebre la notícia que jugaria amb el primer equip vaig al·lucinar. Arribar allà és molt complicat i és quelcom importantíssim», afirma. Nascuda el 22 de gener de 2000, la Laia va començar en el món del futbol quan només tenia 4 anys a Cassà de la Selva. «Allà vaig estar-hi deu anys on sempre vaig compartir vestidor amb nens», apunta. Passada aquesta dècada i acabada l'etapa de futbol mixta, la Laia va encetar la seva aventura en el club culé integrant-se al cadet. L'anhelat ascens al primer equip blaugrana ve precedit de cinc temporades al futbol base del Barça plenes d'èxits, on en el darrer curs va capitanejar i assolir l'ascens a la nova Primera Divisió B amb el filial blaugrana.

Ara Codina mira el futur amb il·lusió però amb perspectiva. Perquè sap que formar part de la primera plantilla del Barça implicarà deixar enrere moltes coses per endinsar-se en el món professional de l'esport. «Sé que la meva vida canviarà. Passaré a entrenar cada matí. Això farà que m'hagi de tras a Barcelona». Tot i això, la central de Campllong toca de peus a terra. «Que sigui professional no significa que ho hagi de deixar tot de banda. Per exemple continuaré estudiant a Barcelona. Ara mateix estic fent la carrera de periodisme».

Per tant, la temporada que ve la de Campllong compartirà vestuari amb futbolistes de gran talla mundial com ho són l'holandesa Lieke Martens o el flamant fitxatge blaugrana, Jennifer Hermoso. Totes elles internacionals amb les seves respectives seleccions on han pogut gaudir de minuts aquest estiu a França on s'ha disputat un dels mundials de futbol femení amb més ressò de la història. Quelcom impensable anys enrere. «Hem de valor el que s'està fent i què s'està aconseguint. Però hem d'anar poc a poc, de moment no podem demanar més. Però encara queda camí» exposa la Laia, que es veu d'aquí quatre anys vestint la samarreta de la selecció espanyola en el proper mundial.



Convocada per l'Europeu sub-19

Dissabte es va donar a conèixer la llista definitiva de 20 jugadores que disputaran l'Europeu sub-19 d'Escòcia que es disputarà entre el 16 i el 28 de juliol. Per la Laia és un premi veure reflectit el seu nom a la convocatòria de Pedro López. «Em prenc aquesta convocatòria com una recompensa a tot el treball realitzat durant la temporada. Fas la vista enrere, i veus que hi ha molt de sacrifici. Poder ser entre les 20 millors jugadores espanyoles és quelcom molt reconfortant».

La Selecció Espanyola començarà la revalidació del títol, que va guanyar fa dos anys, el dimarts 16 de juliol contra Bèlgica (17:00). Els altres dos combinats encasellats dins del Grup B són Alemanya i Anglaterra.